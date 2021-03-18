أخبار عاجلة

مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة -
حياتك أحلى مع سالى فؤاد | الثلاثاء 23 مارس 2021 - الحلقة كاملة - سالى فؤاد تلبس الحجاب على الهواء -
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رسمياً.. الآثار تحدد 3 أبريل موعدًا لنقل المومياوات الملكية

Print
رسمياً.. الآثار تحدد 3 أبريل موعدًا لنقل المومياوات الملكية رسمياً.. الآثار تحدد 3 أبريل موعدًا لنقل المومياوات الملكية

مصراوي Masrawy

08:40 م الخميس 18 مارس 2021

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الخميس، نقل المومياوات الملكية عبر موكب تاريخي فريد من نوعه يوم 3 أبريل المقبل.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس الهيئة الاقتصادية لمتحف الحضارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لاخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب.

كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب.

يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية