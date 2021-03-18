أخبار عاجلة

مصير سفاح الجيزة بعد ورود رأى المفتي في إعدامه.. الجنايات تصدر حكمها اليوم -
لحظة الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الجيزة -
حياتك أحلى مع سالى فؤاد | الثلاثاء 23 مارس 2021 - الحلقة كاملة - سالى فؤاد تلبس الحجاب على الهواء -
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نسبة خطأ تصل لـ40%.. الصحة تعتمد "رابيد تيست" في تشخيص كورونا (مستند)

Print
نسبة خطأ تصل لـ40%.. الصحة تعتمد "رابيد تيست" في تشخيص كورونا (مستند) نسبة خطأ تصل لـ40%.. الصحة تعتمد "رابيد تيست" في تشخيص كورونا (مستند)

مصراوي Masrawy

08:16 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:

اعتمدت وزارة الصحة والسكان، استخدام تحليل المستضد السريع أو ما يُعرف بـ"رابيد تيست" في تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات.

جاء ذلك وفقًا للخطاب الذي أرسلته الوزارة هذا الأسبوع إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وحصل عليه مصراوي، متضمنًا تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وكافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى.

أوضح التعريف الجديد أن الحالة المؤكدة بكورونا، هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل "PCR" بعدوى "كوفید-19"، أو بتحليل "المستضد السريع" (الرابيد تيست).

وخلال الفترة الماضية، كانت المستشفيات تؤكد الإصابة بكورونا بعد إجراء المسحات "PCR" دون اللجوء إلى تقنية الكواشف السريعة.

وتعتمد تقنية الكواشف السريعة على قياس التعرض لفيروس كورونا من عدمه، ونتيجته تكون إيجابية بعد بضع أيام من التعرض للعدوى.

وتثير هذه التقنية بعض المخاوف. وفي وقت سابق قال مسؤول طبي لمصراوي، إن هناك نسبة خطأ بالكواشف السريعة (الرابيد تيست) تصل إلى 40%.

وكان اتحاد الكرة المصري يعتزم تطبيق هذه الاختبارات على اللاعبين قبل مباريات البطولات المحلية، قبل أن يتراجع لاحقًا.

وحينها ألمح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي ، إلى أن نتائج اختبار "رابيد تيست" غير دقيقة.

وقال في تصريحات تليفزيونية "قد يخدع الجميع وقد تظهر نتائج التحليل سلبية للاعب في حين أنه إيجابي للفيروس".

2

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية