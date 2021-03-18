نسبة خطأ تصل لـ40%.. الصحة تعتمد "رابيد تيست" في تشخيص كورونا (مستند)

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

اعتمدت وزارة الصحة والسكان، استخدام تحليل المستضد السريع أو ما يُعرف بـ"رابيد تيست" في تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات.

جاء ذلك وفقًا للخطاب الذي أرسلته الوزارة هذا الأسبوع إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وحصل عليه مصراوي، متضمنًا تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وكافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى.

أوضح التعريف الجديد أن الحالة المؤكدة بكورونا، هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل "PCR" بعدوى "كوفید-19"، أو بتحليل "المستضد السريع" (الرابيد تيست).

وخلال الفترة الماضية، كانت المستشفيات تؤكد الإصابة بكورونا بعد إجراء المسحات "PCR" دون اللجوء إلى تقنية الكواشف السريعة.

وتعتمد تقنية الكواشف السريعة على قياس التعرض لفيروس كورونا من عدمه، ونتيجته تكون إيجابية بعد بضع أيام من التعرض للعدوى.

وتثير هذه التقنية بعض المخاوف. وفي وقت سابق قال مسؤول طبي لمصراوي، إن هناك نسبة خطأ بالكواشف السريعة (الرابيد تيست) تصل إلى 40%.

وكان اتحاد الكرة المصري يعتزم تطبيق هذه الاختبارات على اللاعبين قبل مباريات البطولات المحلية، قبل أن يتراجع لاحقًا.

وحينها ألمح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، إلى أن نتائج اختبار "رابيد تيست" غير دقيقة.

وقال في تصريحات تليفزيونية "قد يخدع الجميع وقد تظهر نتائج التحليل سلبية للاعب في حين أنه إيجابي للفيروس".