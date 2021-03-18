بحضور الوزيرة والمحافظ.. افتتاح وحدة المراخ لطب الأسرة في طابا - صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وحدة طب أسرة المراخ بمدينة طابا، بتكلفة تبلغ 23 مليون، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تفقدت وزيرة الصحة أقسام الوحدة المختلفة للاطمئنان على جاهزيتها لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وتقدم الوحدة خدمات (طب الأسرة، التطعيمات، التثقيف الصحي، أسنان، متابعة الحمل، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، كما تضم مكتب خدمة صحة ومعمل تحاليل ومعمل أمراض متوطنة.

وأجرت الوزيرة حوارًا مع الأطقم الطبية ووجهت لهم الشكر لما يبذلونه من جهد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معربة عن فخرها ببناء تلك المنظومة بسواعد الشباب المخلصين من الأطقم الطبية والإدارية وفقًا لرؤية القيادة السياسية وسعيها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وقالت وزيرة الصحة إنه جرى إنشاء الوحدة بنظام الجيل الثالث للرعاية الصحية، والتي تدعم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية عن بعد، وتمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلًا عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بالإضافة إلى تزويدها بماكينات تقييم الخدمات التى يحصل عليها المريض مع تمكينه من الحجز المسبق مع الطبيب المختص.

وأشادت وزيرة الصحة بمستوى التجهيزات بالوحدة وفقًا لأعلى معايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية، ضمن 23 وحدة ومركز صحة أسرة و8 مستشفيات تشملها منظومة التأمين الصحي بجنوب سيناء والتي انطلقت بالمحافظة يوم 16 فبراير الماضي، كما أشارت إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 87% من سكان محافظة جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.