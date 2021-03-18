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وفاة "عمر زبير" ثاني مدير لجامعة المؤسس

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توفي وهو يصلي الظهر

وفاة

غيّب الموت اليوم الدكتور محمد عمر زبير وهو يصلي الظهر، حيث وافته المنية وهو في الركعة الثالثة بالمسجد المجاور لمنزله بحي الأمير فواز الجنوبي.

والدكتور محمد عمر زبير هو ثاني مدير لجامعة الملك عبدالعزيز منذ تأسيسها حيث عمل مديرًا للجامعة خلال الفترة من 1391 هـ حتى 1399 هـ.

يُشار إلى أن الراحل الكبير شغل عدة أعمال خارج النطاق الأكاديمي أبرزها: رئيس اللجنة العلمية بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، ورئيس وعضو مؤسس للجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي في لندن وشارك بصفة خبير في دورات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأسهم في الندوات التي يعقدها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وعمل عضو اللجنة الخاصة لتقييم أداء البنك الإسلامي للتنمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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