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"إسناد "تدشن مبادرة"نسمعهم" لدعم ذوى الإعاقة السمعية بشرورة

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‏نفذت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة ‏مبادرة نسمعهم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الصمم والبكم وضعاف السمع في مقر الجمعية والتي تهدف إلى توعيتهم بحقوقهم وتعرفيهم بأهداف الجمعية.

وفي التفاصيل .. صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية عامر بن مبارك النهدي بأن هدف مبادرة نسمعهم اللقاء بذوي الإعاقة السمعية وتعريفهم برسالة وأهداف الجمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك أبرز أنشطة وبرامج الجمعية والخدمات المقدمة.

وقال إن المبادرة تناولت التعرف على أهم احتياج ومتطلبات ذوي الصمم والبكم في محافظة شرورة يأتي ذلك وفق توجه جمعية إسناد في سبيل توفير برامج الوصول الشامل والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها، وتم خلال اللقاء تقديم بعض الهدايا للمشاركين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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