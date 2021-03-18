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"ضحية كورونا".. إطلاق اسم ممرضة على قاعة جديدة في مستشفى الصدر ببني سويف

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"ضحية كورونا".. إطلاق اسم ممرضة على قاعة جديدة في مستشفى الصدر ببني سويف "ضحية كورونا".. إطلاق اسم ممرضة على قاعة جديدة في مستشفى الصدر ببني سويف

مصراوي Masrawy

08:38 م الخميس 18 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إطلاق اسم الممرضة، تهاني بكر أحد أعضاء الطاقم الطبي، والتي توفيت منذ حوالي أسبوع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء قيامها بواجبها، على إحدى قاعات العناية المركزة الجديدة التي جرى افتتاحها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مستشفى الصدر.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بافتتاح وحدة العناية المركزة بطاقة 23 سريرًا، والتي تضاف إلى الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية بالمحافظة.

وحرص المحافظ على تقديم العزاء لزميلات الممرضة، معربا لهن عن خالص عزائه ومواساته، وموجها لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من تفانِ في أداء واجبهم المهني والإنساني، ومؤكدا على عظم الدور الذي تقوم به كل الأطقم الطبية في مواجهة الجائحة.

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