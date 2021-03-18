السجن المُشدد وغرامة 50 ألف جنيه لـ9 متهمين بحيازة "حشيش" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، 3 سائقين وعاملين اثنين ونجار وحداد كريتال ومقاول وطالب، بالسجن المُشدد 3 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لكلٍ منهم، وتغريم كل متهم 50 ألف جنيه؛ لاتهامهم في القضايا أرقام 4745 و4585 و6819 و8976 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كلٍا من: "أشرف.ن.ف" 19 عامًا، طالب، مُقيم بالعاشر من رمضان، بحيازته 9 قطع حشيش، و"ناصر.ن.م" 47 عامًا، سائق، مُقيم بالقاهرة، و"العربي.أ" 33 عامًا، نجار مُسلح، و"عمرو.ش.إ" 33 عامًا، مقاول، مُقيم بسوهاج، بحوزتهم 4 قطع حشيش، و"محمد.أ.م.ق" 30 عامًا، مُقيم بأسيوط، و"محمود.م.م.أ" 32 عامًا، سائقين، و"أحمد.ك.أ.م" 31 عامًا، حداد كريتال، مُقيم بالجيزة، بحوزتهم 12 قطعة حشيش، و"إسلام.ص.م.ع" 25 عامًا، و"عبدالله.ع.غ.ع" 29 عامًا، عاملين، مُقيم بأسيوط، بحوزتهم 12 قطعة حشيش.

تبين حيازة المتهمين للمضبوطات بقصد الإتجار فيها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.