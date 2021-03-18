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السجن المُشدد لـ5 متهمين بحيازة مواد مُخدرة في الشرقية

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السجن المُشدد لـ5 متهمين بحيازة مواد مُخدرة في الشرقية السجن المُشدد لـ5 متهمين بحيازة مواد مُخدرة في الشرقية

مصراوي Masrawy

08:27 م الخميس 18 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، "م.م.ا.م" 34 عامًا، بالسجن المُشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 4714 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة 10 لفافات "هيروين" بقصد الإتجار.

كما عاقبت المحكمة: "صابر.س.ع.س" 43 عامًا، و"أحمد.م.ك.ح" 22 عامًا، مقاولين، مُقيمان بالجيزة، بالسجن المُشدد 5 أعوام وتغريم كلا منهما 50 ألف جنيه؛ لاتهامهما في القضية رقم 5515 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة 60 قطعة لجوهر "الحشيش" المُخدر بقصد الإتجار.

كما عاقبت المحكمة "نور.س.ر.س" 36 عامًا، عامل بمجال تربية المواشي، بالسجن المُشدد 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 4944 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة 12 قطعة لجوهر "الحشيش" المُخدر، وزنت 509 جرامات، وبندقية آلية و6 طلقات لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وكذلك عاقبت المحكمة "حسام.م.د.هـ" 27 عامًا، سائق، مُقيم بمحافظة شمال سيناء، بالسجن المشدد 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 5517 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة 36 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر، وزنت 3 كيلو و490 جرامًا، بقصد الإتجار.

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