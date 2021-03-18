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صور.. محافظ قنا يفتتح النصب التذكاري لـ"شهداء الجيش الأبيض"

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صور.. محافظ قنا يفتتح النصب التذكاري لـ"شهداء الجيش الأبيض" صور.. محافظ قنا يفتتح النصب التذكاري لـ"شهداء الجيش الأبيض"

مصراوي Masrawy

08:22 م الخميس 18 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، النصب التذكاري لشهداء" الجيش الأبيض" تكريمًا لأرواح شهداء وزارة الصحة من طواقم الأطباء والتمريض.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا وحسين الباز وكيل التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وكذلك لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية، لمواجهة جائحة ، عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي، تكثيف جرعات التثقيف الصحي والوقائي من الفيروس، موجها لهم في كلمته خلال افتتاح النصب التذكاري، تحية شكر وامتنان وتقدير على دورهم المشرف خلال هذه الأزمة.

قال راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن التاريخ سيسطر بحروف من النور البطولات التي قدمها شهداء الأطباء والتمريض خلال علاج مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص دوما على تكريم أسر شهداء الأطباء والتمريض في كافة المناسبات عرفانا بدورهم، لافتا أن النصب التذكاري إهداء شركة فرست برنت إلى أبطال الجيش الأبيض.

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