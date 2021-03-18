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الرئيس الروسي يتعهد بحل مشكلة نقص المياه في شبه جزيرة القرم

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الرئيس الروسي يتعهد بحل مشكلة نقص المياه في شبه جزيرة القرم الرئيس الروسي يتعهد بحل مشكلة نقص المياه في شبه جزيرة القرم

مصراوي Masrawy

08:26 م الخميس 18 مارس 2021

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه يعتزم قريبا حل مشكلة نقص مياه الشرب في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها إليها قبل سبع سنوات.

وبحسب ما ذكره بوتين، تم في الماضي تجنب خطر حدوث عجز في الطاقة بالقرم، بعد أن قطعت كييف إمدادات المياه عن شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو إليها في عام 2014. وقال الرئيس الروسي: "أنا على قناعة بأننا سنتمكن من التعامل مع مشكلات أخرى، بينها مشكلة المياه".

وقبل ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، كان نهر دنيبير يوفر حوالي 85 في المئة من احتياجات سكان شبه جزيرة القرم الذي يبلغ تعدادهم حوالي مليوني نسمة، من المياه.

وخلال محادثة عبر الفيديو مع ساسة من القرم، أعلن بوتين إطلاق مشروع محطة لتوفير المياه من نهر بيلبيك. وكانت المحطة حتى اليوم في مرحلة التشغيل التجريبي.

ويوافق اليوم الخميس الذكرى السابعة لضم روسيا شبه جزيرة القرم، في أعقاب استفتاء اعتبرته أوكرانيا والاتحاد الأوروبي غير قانوني.

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