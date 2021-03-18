بوتين يقترح إجراء محادثات مع بايدن.. والبيت الأبيض يرد

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موسكو - (أ ش أ) - وكالات:

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مواصلة حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال حديث مباشر على الهواء.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله - في تصريحات بثت على قناة "روسيا 24" - : "هذا ما أفكر فيه، مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة. أرغب في تقديم اقتراح للرئيس بايدن بمواصلة حديثنا، بشرط أن يكون الحديث على الهواء، أو ما يسمى أونلاين. بدون أي تأخير، حوار مفتوح ومباشر. أعتقد أن هذا سيكون أمرًا ممتعًا للشعب الروسي والشعب الأمريكي ولدول أخرى عدة".

وأضاف بوتين: "لا أرغب في تأجيل الأمر. من الممكن الحديث غدًا أو يوم الإثنين. نحن مستعدون في أي وقت يناسب الجانب الأمريكي".

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس الأميركي تحدث بالفعل مع نظيره الروسي، لافتة إلى أن هناك "قادة دول لم يتحدث معهم بعد".