أوزبكستان تستضيف بطولة آسيا.. للمرة الأولى في منطقة الوسط

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بعد مصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار لجنة المسابقات منح الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم شرف استضافة بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2022؛ حيث ستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بمنطقة وسط آسيا.

وتقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر 2022؛ حيث تم التوصل إلى القرار بعد عملية تقييم دقيقة للملفات المترشحة، والتي تضمنت المعايير الرياضية والبنية التحتية وتقييم المخاطر، وكذلك الاستعدادات التي جرت في أوزبكستان التي كانت تتجهز لاستضافة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 والتي تم إلغاؤها.

وكانت كوريا الجنوبية فازت بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2020 في تايلاند.

وتقام تصفيات البطولة خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، وذلك بنظام التجمع؛ حيث سيتم الإعلان عن الدول المضيفة لكل مجموعة في وقت لاحق.

كما قرر المكتب التنفيذي إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2021 في الإمارات، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، ومن أجل حماية صحة وسلامة اللاعبين والفرق والمسؤولين وكافة أطراف اللعبة.

وقرر الاتحاد بقاء الإمارات مستضيفة لبطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2022.