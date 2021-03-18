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صور.. مذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري وجامعة الجلالة

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صور.. مذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري وجامعة الجلالة صور.. مذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري وجامعة الجلالة

مصراوي Masrawy

07:55 م الخميس 18 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وجامعة الجلالة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي.

وتضمنت المذكرة التعاون في مجال التدريب والبحوث والاستشارات وتكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى الاشتراك في المشروعات البحثية والرسائل العلمية.

وشملت الاتفاقية التعاون في برامج الأنشطة الطلابية، والعمل على تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن توقيع مذكرة التفاهم يحقق الإفادة لطلاب الأكاديمية وجامعة الجلالة في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأضاف أن جامعة الجلالة تقدر الجهد الكبير الذي تقدمه الأكاديمية نحو التعاون مع العديد من المؤسسات لتأهيل وتدريب الطلاب وتقديمهم للمجتمع بأعلى مستوى علمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الأكاديمية تحرص على توقيع وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبريات الجامعات والمؤسسات.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأكاديمية بصفتها بيت خبرة عربي كبير تقدم كل ما تملكه من خبرات في مجالات العلوم والبحث العلمي لخدمة الوطن العربي.

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