إصابة 7 أشخاص في حريق شركة العامرية للبترول بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 7 أشخاص في الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الخميس، بوحدة التقطير بشركة العامرية للبترول بمنطقة مرغم غربي المحافظة، وذلك دون حدوث وفيات.

ونقلت سيارات الإسعاف 6 من المصابين باختناق إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الشلالات، فيما جرى نقل مصاب آخر بحروق إلى المستشفى الأميري الجامعي.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا يفيد نشوب حريق بشركة العامرية للبترول بـ "مجمع البترول" بمنطقة مرغم.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية أول وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود في وحدة التقطير بشركة العامرية للبترول.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع المنطقة الجغرافية لشركات البترول في السيطرة على الحريق وإخماد النيران وعمليات التبريد.

تحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.