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واشنطن: ملتزمون بتوقيع عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" الروسي

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واشنطن: ملتزمون بتوقيع عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" الروسي واشنطن: ملتزمون بتوقيع عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" الروسي

مصراوي Masrawy

07:36 م الخميس 18 مارس 2021

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ملتزمة بتوقيع عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، محذرا أي كيانات تشارك في عملية إنشاء المشروع بفرض عقوبات عليها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت الألمانية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أنها لا تستبعد فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد الصندوق الألماني، الذي تم إنشاؤه لدعم مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

وجاء في رد مجلس الوزراء الألماني على طلب برلماني: "على خلفية العقوبات الأحادية الخارجية ضد الشركات الألمانية والأوروبية، لا يمكن للحكومة الفيدرالية الألمانية أن تستبعد أنها (العقوبات) لن تكون موجهة ضد الصندوق أيضا".

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