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رئيس وزراء بريطانيا: لقاح أسترازينيكا آمن وسأتلقى الجرعة الأولى منه غدا

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رئيس وزراء بريطانيا: لقاح أسترازينيكا آمن وسأتلقى الجرعة الأولى منه غدا رئيس وزراء بريطانيا: لقاح أسترازينيكا آمن وسأتلقى الجرعة الأولى منه غدا

مصراوي Masrawy

07:35 م الخميس 18 مارس 2021

وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لقاح أسترازينيكا السويدي البريطاني المضاد لكورونا آمن، لافتًا إلى أنه سيتلقى الجرعة الأولى منه غدا، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" البريطانية.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية، أكدت أن نتائج الدراسات والاجتماع الذي عقدته الوكالة للتأكد من سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، توصلت لنتيجة نهائية أن اللقاح آمن.

وأكدت مديرة الوكالة إيمر كوك، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن "اللقاح آمن وفعال وفوائده تفوق مخاطره".

وتابعت "سنطلق تحقيقا إضافيا حول لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا".

وكانت عدة دول أوروبية أعلنت وقف استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا، بعد مخاوف من تسببه في تجلطات دموية.

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