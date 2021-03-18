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إفريقيا تُسجل 4 ملايين و62 ألف إصابة و108 آلاف وفاة بكورونا

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إفريقيا تُسجل 4 ملايين و62 ألف إصابة و108 آلاف وفاة بكورونا إفريقيا تُسجل 4 ملايين و62 ألف إصابة و108 آلاف وفاة بكورونا

مصراوي Masrawy

07:29 م الخميس 18 مارس 2021

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و62 ألف إصابة مؤكدة، و 108 آلاف و660 وفاة بسبب المُستجد، وسط تعافي 3 ملايين و650 ألف حالة.

وأوصت "المراكز الإفريقية" – في بيان صحفي- الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والوفيات السريعة، فضلا عن الترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، عبر التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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