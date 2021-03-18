الحريري يعلن عن لقاءٍ ثانٍ مع عون الاثنين المقبل لبحث تشكيل حكومة لبنانية ووقف الانهيار

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مصراوي Masrawy

بيروت- (د ب أ):

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم الخميس، بعد لقائه السابع عشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون منذ تكليفه، عن اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للوصول إلى حل لتشكيل حكومة يكون هدفها وقف الانهيار.

وقال الحريري بعد اللقاء: "تكلمت مع الرئيس بحكومة من 18 وزيرًا من اختصاصيين؛ لنخرج البلد من الأزمة الاقتصادية والهدف الأساسي من الحكومة هو وقف الانهيار عبر صندوق النقد الدولي".

وأضاف "استمعت للرئيس عون وملاحظاته واتفقنا أن نجتمع الاثنين حيث سيكون هناك بعض الأجوبة الأساسية لكيفية وصولنا إلى حكومة بأسرع وقت".

ورأى أن الوضع الاقتصادي لا يبرر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى هذا الحدّ، وإنما السبب هو غياب الأفق لدى المواطنين لوقف العملة من الانهيار.

وكان قد تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا لم يرضِ بها الرئيس عون، وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحًا متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيرًا، بعد 17 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.