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خلال فبراير الماضي.. 7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

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خلال فبراير الماضي.. 7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي.. 7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

مصراوي Masrawy

07:43 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:
تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، قامت بالإفراج خلال فبراير الماضي عن مشمول ١٤ ألفًا و٩٦٤ شهادة جمركية "وارد نهائي"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر فبراير الماضى، بلغت مليارًا و٩٢٢ مليونًا و١٦٧ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٥ مليارات و ٧٥٣ مليونًا و٥٤١ ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٩ آلاف و٢٨٣ بيانًا جمركيًا خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس".

وتابع التقرير، أن الإدارة العامة للمنافذ قامت بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ ٦٨٣ بيانًا جمركيًا بإجمالي ٤ ملايين و٢٦٣ ألف جنيه خلال ذات الفترة.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي، بلغت ٧ مليارات و٣٥ مليونًا و٩١٣ ألف جنيه.

كما استعرض الوزير، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

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