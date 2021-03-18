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​خوفًا من كورونا.. برلماني يحذر المواطنين من التجمعات في رمضان

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​خوفًا من كورونا.. برلماني يحذر المواطنين من التجمعات في رمضان ​خوفًا من كورونا.. برلماني يحذر المواطنين من التجمعات في رمضان

مصراوي Masrawy

07:38 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

حذر النائب عبد الله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من التجمعات خلال شهر رمضان، في ظل الحديث عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، جراء هذه التجمعات المرتقبة، مناشدًا الجميع عدم التكالب على الأسواق لشراء المنتجات أو محال الملابس كذلك.

وقال البرلماني في بيان اليوم الخميس، إن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفى عدة أشهر وفقًا لإعلان وزارة ، مما يعنى عدم الحاجة للتزاحم على الأسواق والمحال العامة وتجب الزحام قدر المستطاع.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، وذلك على الرغم من تزايد أعداد الإصابات وتوقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، جراء التجمعات خلال الشهر الكريم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حرص من الجميع على الالتزام بالإجراءات واتباع التعليمات حتى لا تتزايد الأعداد بصورة كبير قد تكلف المنظومة الصحية الكثير.

وأشار إلى أن منذ جائحة كورونا وضعت حزمة من الإجراءات القوية التي كانت من الأسباب القوية فى عدم تفشي الوباء فى المجتمع بصورة كبيرة، خاصة وأن هناك عدد من الدول الكبرى التى تفشى فيها الفيروس بصورة كبيرة وكان هناك سيناريوهات سيئة، ولكن شريطة استكمال نجاح هذه الخطوات لابد من تضافر الجهود وأن يكون للمواطن دور يتمثل فى الالتزام بتنفيذ الإجراءات وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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