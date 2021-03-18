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وزير النقل يعلن دخول برج إشارات بلصفورة الخدمة بطول 8 كم

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وزير النقل يعلن دخول برج إشارات بلصفورة الخدمة بطول 8 كم وزير النقل يعلن دخول برج إشارات بلصفورة الخدمة بطول 8 كم

مصراوي Masrawy

07:38 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات بلصفورة بطول ٨ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد اسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL.

ويتكون المشروع من (١٧ برج رئيسي و ٣ برج ثانوي و ٦٤ مزلقان) وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع ٥٥ % وتم حتى الآن دخول عدد ٤ أبراج رئيسية الخدمة هم (جزيرة شندويل في ١٨ يونيه ٢٠٢٠ - المراغة في ٧ سبتمبر ٢٠٢٠ - طهطا في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ - بلصفورة ١٧ مارس ٢٠٢١) ودخول عدد ١١ مزلقان بالخدمة، مشيرًا إلى أن برج إشارات بلصفورة يتحكم في عدد ٢٧ سيمافور ضوئي وعدد ٢ مزلقان يعمل أوتوماتيكيا وعدد ١٤ موتور تحويله وعدد ٥٠ دائرة تراك كهربى.

وأضاف في بيان اليوم، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ١٨٠٠ كم بتكلفة ٤٦.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

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مصراوي Masrawy

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