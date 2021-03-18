"أفريقية النواب" تنعي رئيس تنزانيا جون ماجوفولي

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مصراوي Masrawy

نعت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلى، رئيس تنزانيا جون ماجوفولي،الذى وافته المنية .

وتقدم الجبلى، فى بيان اليوم الخميس، بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب التنزانى فى وفاة رئيس البلاد ماجوفولى، مؤكدا بأن الراحل قدم الكثير لبلاده وكان له مسيرة حافلة بالعطاء فى خدمة تنزانيا والقضايا الأفريقية. وأعرب الجبلي، عن أمنيته بالتوفيق والسداد للشعب التنزاني في استكمال مسيرة الفقيد الراحل جون ماجوفولى.

وكانت تنزانيا قد أعلنت رسميا وفاة الرئيس جون ماجافولى عن 61 عاما، حيث أعلنت نائبة الرئيس سامية سولو حسن، نبأ وفاة ماجوفولي فى خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرا بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.