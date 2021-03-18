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حملة لإزالة التعديات على أراضي قرى شباب الخريجين

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حملة لإزالة التعديات على أراضي قرى شباب الخريجين حملة لإزالة التعديات على أراضي قرى شباب الخريجين

مصراوي Masrawy

07:28 م الخميس 18 مارس 2021

السويس _ حسام الدين أحمد:

نظمت رئاسة حي فيصل بالسويس حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة اليوم الخميس في قرى شباب الخريجين.

قادت الحملة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحي بمشاركة الإدارة والتنظيم، وقوة أمنية من دائرة القسم.، وأزالت المباني المخالفة في قرية محمد عبده وأرض جمعية الشباب وجرى تحرير محضر للمخالفين وإيقاف جميع أعمال البناء بعدد من المناطق لعدم وجود ترخيص.

وقال المهندس محمد صلاح مدير إدارة التنظيم إن الحملة استهدفت إزالة البناء المخالف فى المهد للحد من انتشار البناء والتعديات على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص بقرى شباب الخريجين والشباب الوطنى بقرى شباب الخريجين التابعة الحي.

وأضافت المهندسة فاتن إبراهيم في تصريح لها، أن حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة مستمرة وهناك رقابة مستمرة من قبل الحي لرصد المخالفين من خلال لجان تفتيش ، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تشهد حملات مكبرة لإزالة تلك الظاهرة.

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