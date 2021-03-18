‏"شؤون المسجد النبوي" تعلن خطة شهر رمضان وفق الإجراءات الاحترازية

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تراعي تأثر البرامج بالتوجيهات المستجدة وكثافة حركة الزوار والمصلين

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن خطة شهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تضمنت برامج ومستهدفات وبدائل وطوارئ وإدارة أزمات لشهري شعبان ورمضان، وتنفيذًا للاستعدادات خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

‏وتفصيلًا: أوضحت الوكالة أنه سيتاح للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز ‏يغلق ‎المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان؛ حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة ‏الطاقة التشغيلية للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية.

والطاقة التشغيلية القصوى في ظل الإجراءات الاحترازية (45000) مصلٍ، ويضاف للطّاقة التشغيلية الساحات الغربية الجديدة التي تستوعب (15000) مصلٍ، والطاقة التشغيلية الإجمالية للمصلّين خلال شهر ‎رمضان (60000) مصلٍ في وقت واحد.

‏وضعت وكالة المسجد جميع المعلومات والمستهدفات في الخطة بالمقارنات التراكمية بين الأشهر التي تسبق شهر رمضان، وبطرق تراعي تأثر البرامج والمستهدفات بالتوجيهات المستجدة وكثافة حركة الزوار والمصلين، وأنّ موسم هذا العام استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ حيث يتّسم بالحضور النسبي وفق الإجراءات الاحترازية.