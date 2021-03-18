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لا تشترط تلقّي اللقاح لدخول أراضيها.. مَن أول دولة في العالم تصل لمناعة القطيع؟

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لا تشترط تلقّي اللقاح لدخول أراضيها.. مَن أول دولة في العالم تصل لمناعة القطيع؟ لا تشترط تلقّي اللقاح لدخول أراضيها.. مَن أول دولة في العالم تصل لمناعة القطيع؟
اعتمدت على تبرعات أمصال من الهند والإمارات

لا تشترط تلقّي اللقاح لدخول أراضيها.. مَن أول دولة في العالم تصل لمناعة القطيع؟

أصبحت جمهورية سيشيل أول دولة في العالم تصل إلى مناعة القطيع؛ بفضل تبرعات اللقاحات، التي حصلت عليها من الإمارات والهند؛ بحسب ما نقلت "الحرة" عن قناة "يورو نيوز" اليوم (الخميس).

وأعلنت السلطات في سيشيل فجأة تغيير إجراءات استقبال زوارها.

وبيّنت أنه ابتداء من 25 مارس المقبل ستسمح لجميع المسافرين بدخول أراضيها دون شرط الحصول على لقاح "كوفيد-19"، باستثناء القادمين من جنوب إفريقيا.

وسيشيل عبارة عن جزيرة صغيرة تقع في الساحل الشرقي لإفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة.

وأسهم انتشار اللقاحات بشكل سريع وحازم في جعل جمهورية سيشيل على رأس الدول التي تحد من انتشار المرض.

وبحسب مجلة "فوربس": بدأت سيشيل في تلقيح سكانها في يناير بـ100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترا-زينيكا تبرعت بها الهند، و50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تبرعت به الإمارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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