تجارة عسير تُجري 150 زيارة على مراكز صيانة السيارات

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لضبط المخالفات لإجراءات كورونا

زارت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بعسير وأمانة وشرطة المنطقة، ما يقارب 150 مركز صيانة سيارات.

جاء ذلك لمتابعة التزام تلك المراكز بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت الفرق الرقابية مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بتلك الإجراءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع، للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية.

وكذا الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

كما تهيب الوزارة بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية والممارسات المخالفة، عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.