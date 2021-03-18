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صور.. المحافظ ورئيس جامعة الفيوم يشهدان ختام المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية

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صور.. المحافظ ورئيس جامعة الفيوم يشهدان ختام المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية صور.. المحافظ ورئيس جامعة الفيوم يشهدان ختام المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية

مصراوي Masrawy

07:21 م الخميس 18 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحي:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ختام فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية تحت شعار (نحو رؤية للتنمية المستدامة لقرى الفيوم).

جاء المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور نيفين السواح، عميد كلية الزراعة وأمين عام المؤتمر، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

قال محافظ الفيوم، إن جامعة الفيوم تقدم خدمات جليلة للمحافظة؛ باعتبارها منارة علمية رائدة في إقليم شمال الصعيد وشريكًا أساسيًا في كافة الخطط التنموية للمحافظة لما تحتويه من تخصصات علمية متنوعة، بالإضافة لدعمها الدائم والمستمر لكافة الأنشطة العلمية والمجتمعية.

وأكد على دور الوعي والثقافة في بناء عقل الإنسان وتشكيل منظومة القيم الإنسانية النبيلة وغرس الانتماء في نفوس الشباب، موجها كافة الباحثين المشاركين في المؤتمر لعقد جلسة حوارية الأسبوع المقبل لمناقشة مدى إمكانية تنفيذ توصيات المؤتمر.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، على أن الجامعة تحمل على عاتقها دائما النهوض بكافة الجوانب لاسيما الجانب الثقافي، منوها إلى حرص الجامعة على تنظيم هذا المؤتمر سنويا لرفع وعي المواطنين وتثقيفهم في مختلف الجوانب الحياتية، إذ يمثل ذلك دورًا أساسيا ومساهمة فاعلة من الجامعة تجاه المجتمع، من خلال دعم الشباب ورائدي الأعمال ورعاية الموهوبين، مشيدًا بالأبحاث التي تناولها المؤتمر.

وذكرت عميدة كلية الزراعة وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر أوصى بضرورة التوسع في زراعة سلالات من المحاصيل غير التقليدية التي تدخل في صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، وضرورة مشاركة أبناء القرى في وضع الخطط التنموية لقراهم، وإعداد برامج ثقافية دورية للقيادات المحلية بالريف تتناول مناقشة أهم القضايا المعاصرة، كما أوصى المؤتمر بتسويق تجربة قرية تونس كتجربة فريدة في صناعة الفخار والخزف، ومواجهة زواج القاصرات وزواج البدل والأقارب لدعم الاستقرار الأسري، وفي المحور البيئي تم التوصية على ضرورة مراعاة الجوانب البيئية وتبني تنفيذ أي مشروع حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، واستعمال الجبس الزراعي في عملية استصلاح الأراضي وتنقية مياه الصرف الصحي والحفاظ على الثروة السمكية.

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