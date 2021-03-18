أخبار عاجلة

حياتك أحلى مع سالى فؤاد | الثلاثاء 23 مارس 2021 - الحلقة كاملة - سالى فؤاد تلبس الحجاب على الهواء -
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق -
إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حدث في 8 ساعات| يشكر الأطباء.. وإعلان موعد "غرّة رمضان"

Print

مصراوي Masrawy

07:10 م الخميس 18 مارس 2021

حدث في 8 ساعات


كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت ، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، الرئيس عبد الفتاح ينعى الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، ورئيس الوزراء يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة، بشأن المياه، والبحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رمضان لعام 1442 هجرية، والقوى العاملة تطرح فرص عمل براتب يصل لـ 9 آلاف جنيه، ووزير التربية والتعليم يعلن موعد إتاحة نتائج الترم الأول لـ"أولى وثانية ثانوي".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأخبار المتعلقة

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

إعلان

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية