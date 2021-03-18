

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعى الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، ورئيس الوزراء يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة، بشأن المياه، والبحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رمضان لعام 1442 هجرية، والقوى العاملة تطرح فرص عمل براتب يصل لـ 9 آلاف جنيه، ووزير التربية والتعليم يعلن موعد إتاحة نتائج الترم الأول لـ"أولى وثانية ثانوي".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: