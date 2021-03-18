احتفالًا بالعيد القومي.. الأعلام تزين شوارع الطور في جنوب سيناء (صور)

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أنهت مدينة طور سيناء الاستعدادات الخاصة باحتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي (عيد تحرير طابا)، وتزينت شوارع المدينة بالأعلام، استعدادًا لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية غدًا الجمعة بحضور عدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يجري افتتاح "مقصد العائلة" والذي يعد امتدادًا لشارع 306 على كورنيش الطور، ومشروع مجمع الحدائق بحي الزهراء، بطول 1 كيلو متر وعرض 30 متر، وتتضمن أكشاك الموسيقى، ومقاعد، وإضاءة، بهدف خدمة سكان الحي، وافتتاح مسجد السلام، ومن المقرر أن يجري نقل شعائر صلاة الجمعة منه بحضور وزير الأوقاف .

كما تتضمن الاحتفالية تكريم الفائزين بمسابقة "الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم"، بحضور وزير الأوقاف، وعقد لقاء تثقيفي تحت عنوان "سيناء في القلب" بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف بحضور واعظات الأوقاف، وطلاب جامعة الملك سلمان، وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.