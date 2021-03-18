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7 ملايين جنيه.. ضبط الصيدلي المتهم بالنصب على مواطنين في الشرقية

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7 ملايين جنيه.. ضبط الصيدلي المتهم بالنصب على مواطنين في الشرقية 7 ملايين جنيه.. ضبط الصيدلي المتهم بالنصب على مواطنين في الشرقية

مصراوي Masrawy

06:47 م الخميس 18 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط صيدلي حر؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في ملايين الجنيهات بدعوى شراء أجهزة طبية لهم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رجال قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية من ضبط صيدلي حر، 42 عامًا، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في 7 ملايين الجنيهات.

وتبين أن المتهم بالنصب على 4 مواطنين وتحصل منهم على نحو 7 ملايين جنيهًا مقابل شراء أجهزة طبيبة لهم، ثم ماطل ولم يشتر الأجهزة، فيما جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6657 جُنح أول الزقازيق لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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