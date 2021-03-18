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ضبط لحوم مجهولة المصدر خلال حملة في بني سويف

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ضبط لحوم مجهولة المصدر خلال حملة في بني سويف ضبط لحوم مجهولة المصدر خلال حملة في بني سويف

مصراوي Masrawy

06:42 م الخميس 18 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري، والتموين، حملة لضبط الاسعار، ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.

أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا، منها: محضرين للذبح خارج المجزر، ومحضرين آخرين لسلع مجهولة المصدر، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لضبط فواتير غير مطابقة للمواصفات، وآخر لمركز طبي لإدارته بدون ترخيص، ومحضر لأحد معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما جرى التحفظ على 25 كجم لحم بقري مجمد و20 كجم دواجن، و5 كجم لحم مفروم مجهولة المصدر، و20 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، علاوة على ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

جرى التحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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