صور.. محافظ الفيوم يُكرم الأطباء والإداريين المتميزين في "حملة الحمى القلاعية"

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مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحى:

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأطباء البيطريين والفنيين والإداريين المتميزين من العاملين بمديرية الطب البيطري بالفيوم، لجهودهم في فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحصين الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية الطب البيطري بالفيوم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالفيوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، والدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، وعدد من الأطباء والعاملين بمديرية الطب البيطري.

استعرض مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، جهود المديرية خلال فعاليات الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، لافتاً الى تحصين 131 ألفًا و62 رأس ماشية، خلال الحملة، وكذلك إنجازات المديرية خلال الفترة من 6 فبراير 2021 حتي 11 مارس الجاري، والندوات الإرشادية التى عقدت لتوعية المربين وأصحاب المزارع بأهمية تحصين ماشيتهم لوقايتها من الأمراض.

وأشاد محافظ الفيوم، بجهود مديرية الطب البيطري خلال فعاليات الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، والنتائج الإيجابية التى تم تحقيقها، علي الرغم من وجود بعض التحديات، والعمل فى بيئة صعبة.

وأكد "الأنصاري" حرصه على تكريم الكفاءات البيطرية المتميزة لتحفيزهم ورفع الروح المعنوية لديهم ومساعدتهم على الإبداع وتطوير أسلوبهم فى العمل، فضلاً عن تفعيل دور الطبيب البيطري في خدمة المجتمع والقيام بالخدمة البيطرية على الوجه الأكمل، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.