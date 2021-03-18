صور.. محافظ الفيوم يُكرم الأطباء والإداريين المتميزين في "حملة الحمى القلاعية"

مصراوي Masrawy
06:41 م الخميس 18 مارس 2021
الفيوم - حسين فتحى:
كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأطباء البيطريين والفنيين والإداريين المتميزين من العاملين بمديرية الطب البيطري بالفيوم، لجهودهم في فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحصين الثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية الطب البيطري بالفيوم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالفيوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، والدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، وعدد من الأطباء والعاملين بمديرية الطب البيطري.
استعرض مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، جهود المديرية خلال فعاليات الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، لافتاً الى تحصين 131 ألفًا و62 رأس ماشية، خلال الحملة، وكذلك إنجازات المديرية خلال الفترة من 6 فبراير 2021 حتي 11 مارس الجاري، والندوات الإرشادية التى عقدت لتوعية المربين وأصحاب المزارع بأهمية تحصين ماشيتهم لوقايتها من الأمراض.
وأشاد محافظ الفيوم، بجهود مديرية الطب البيطري خلال فعاليات الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، والنتائج الإيجابية التى تم تحقيقها، علي الرغم من وجود بعض التحديات، والعمل فى بيئة صعبة.
وأكد "الأنصاري" حرصه على تكريم الكفاءات البيطرية المتميزة لتحفيزهم ورفع الروح المعنوية لديهم ومساعدتهم على الإبداع وتطوير أسلوبهم فى العمل، فضلاً عن تفعيل دور الطبيب البيطري في خدمة المجتمع والقيام بالخدمة البيطرية على الوجه الأكمل، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.