بعد "المشاجرة".. قرار عاجل من "تعليم سوهاج" بشأن مدير مدرسة السكة الحديد

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج عودة مخلص خيري، مديرًا لمدرسة السكة الحديد الابتدائية بالمراغة واستلامه عمله فور تماثله للشفاء وعودته من الإجازة المرضية، وإلغاء قرار نقله لديوان الإدارة التعليمية بالمراغة، على خلفية نشوب مشاجرة بينه وبين وكيلة المدرسة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه تفقد المدرسة المشار إليها بعد الواقعة والتقي معلميها، للتأكد من انتظام العمر وسير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة.

كان الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أصدر قرارًا باستبعاد مدير ووكيل مدرسة السكة الحديد الابتدائية بالمراغة شمالي المحافظة، لحين انتهاء التحقيقات معهما بشأن خلافات بينهما حول العمل، وذلك حرصًا على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

وأضاف "أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الاثنين الماضي، أنه جرى تكليف قائم بعمل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إلى أنه لن يسمح لأي معلم أو معلمة بإحداث أي سلوكيات أو أفعال من شأنها التأثير على انتظام العمل داخل المدارس، نافيًا ما تردد حول استعانة وكيلة المدرسة بأقاربها والتعدي على مدير المدرسة، لافتًا إلى أن ذلك لم يحدث داخل المدرسة وإنما حدث في قريتهم التي يقيمان فيها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسوهاج قيام وكيلة مدرسة بالمراغة بالاستعانة بأقاربها والتعدي على مدير المدرسة ما أحدث إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد، لاختلافهما حول أسلوب إدارة المدرسة.

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