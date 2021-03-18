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في "أسبوع العسل".. "القاتل الصامت" ينهي حياة عروسين بالقليوبية

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في "أسبوع العسل".. "القاتل الصامت" ينهي حياة عروسين بالقليوبية في "أسبوع العسل".. "القاتل الصامت" ينهي حياة عروسين بالقليوبية

مصراوي Masrawy

06:37 م الخميس 18 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية سندنهور دائرة مركز بنها، وفاة عروسين بعد مرور يومين على زفافهما، اختناقًا بالغاز، داخل شقتهما، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام.

تلقى العميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوفاة عروسين في شهر العسل، اختناقًا بالغاز، المعروف إعلاميًا بـ"القاتل الصامت" داخل شقتهما بقرية سندنهور دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتبين وفاة "ا.م.م" 27 عاما، مهندس، وزوجته "م.ع" 22 عاما، والمعاينة تبين أنهما تزوجا منذ يومين، وأنهما في شهر العسل، وفوجئ الأهل أثناء إيقاظهما صباح اليوم، أنهما توفيا نتيجة تسرب الغاز في الشقة.

تبين للمعمل الجنائي سلامة الأبواب والنوافذ "الشبابيك" في الشقة محل الواقعة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت دفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

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