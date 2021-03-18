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لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة غدًا

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لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة غدًا لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة غدًا

مصراوي Masrawy

06:54 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري)، لمدة 8 ساعات غداً الجمعة.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021 ، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق اسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

وكلف المحافظ، كلا من رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشئ إلى أصله بأعلى مستوى عقب الانتهاء من الأعمال.

وتهيب شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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