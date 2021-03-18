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مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم

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مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم

مصراوي Masrawy

06:31 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض قيم الاستثمارات المدرجة بخطة وزارة التربية والتعليم للعام المالي الجاري، مضيفا أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستهدفات الاعتمادات الاستثمارية المقترحة للوزارة بخطة العام المالي 2021/2022.

وتضمن مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم للعام المالي المقبل تخصيص اعتمادات لتحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير العملية التعليمية بالمدارس المصرية اليابانية، والاستمرار في دعم فكرة الفراغات الذكية، فضلا عن تطوير معسكرات التربية الرياضية، والمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، والمراكز العلمية الاستكشافية، ومدارس المتفوقين STEM، وكذا شراء تجهيزات الفصول بالمدارس، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد التي بدأ تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021.

وتابع المستشار نادر سعد: اشتمل مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على المبادرات التي تتبناها الوزارة والتي تتمثل في الدروس الإلكترونية، وبدء إتاحة الشاشات الإلكترونية في المرحلة الإعدادية، وتدشين منصات التعليم عن بعد، ومبادرة إعادة تأهيل المدارس، فضلا عن مشروعات وزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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