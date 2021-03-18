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"معلومات الوزراء" يعرض تقريرًا عن نهضة الغاز الطبيعي في

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"معلومات الوزراء" يعرض تقريرًا عن نهضة الغاز الطبيعي في مصر "معلومات الوزراء" يعرض تقريرًا عن نهضة الغاز الطبيعي في

مصراوي Masrawy

06:26 م الخميس 18 مارس 2021

كتب محمد غايات

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء في إنفوجرافيك تقريرًا للاتحاد الدولي للغاز الطبيعي، والذي أكد حدوث نهضة هائلة لقطاع الغاز الطبيعي في ، وكانت بدايتها اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، حيث انطلقت نهضة الغاز الطبيعي في مصر مع اكتشاف حقل ظهر (إجمالي احتياطيات الحقل 30 تريليون قدم مكعب) في 2017.

ووصلت معدلات النمو السنوية للإنتاج المصري من الغاز الطبيعي إلى 12.4% لتحقق مستويات قياسية وصلت إلى 7.2 مليارات قدم مكعب/ اليوم خلال 12 شهرًا وحتى يونيو 2020، بإجمالي 74.4 مليار متر مكعب.

كما وصلت معدلات الاستهلاك إلى 59.9 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها، مما يسمح بوجود هامش للتصدير؛ الأمر الذي يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجارة إقليمي للغاز الطبيعي، ولا سيما المسال، وتمتلك مصر منشآت مهمة لخدمة تجارة الغاز المسال في إدكو (محطة إدكو لتصدير الغاز المسال بطاقة استيعابية تصل إلى 7.2 ملايين طن متري) ودمياط (محطة للغاز المسال بطاقة استيعابية 5 ملايين طن متري).

وتسعى الدولة –محليا- لتوطين استعمال الغاز كمصدر للطاقة النظيفة والرخيصة، حيث وصل عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية يونيو 2020 إلى 318.3 ألف مركبة، ووصل عدد محطات تعبئة الغاز الطبيعي إلى 206 محطات.​

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