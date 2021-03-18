براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح فرص عمل بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة القاهرة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور تصل إلى 9 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتأتي فرص العمل المتوفرة بالقاهرة على النحو التالي:

ـ 400 ممثل خدمة عملاء مؤهل عالٍ مع إجادة اللغة الفرنسية أو الألمانية، والرتب من 7 آلاف إلى 10 آلاف.

ـ 300 ممثل خدمة عملاء استيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم، ويكون قادرًا على العمل، مع إجادة الحاسب الآلي.

ـ 1000 فرصة ممثل خدمة عملاء براتب من 2500 جنيه وحتى 4500 جنيه.

ـ 10 مهندسين تصميم وبحوث هندسية براتب من 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه.

ـ 5 مسئولي مبيعات و7 إداريين، و120 فني صيانة، و40 مندوب مبيعات، و50 سائقًا درجة أولى وثانية، و20 مساعد فني مصاعد، و5 سكرتارية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

ـ 34 مشرف أمن، و391 فرد أمن، و30 كاشيراً، و30 شيفاً، و10 موظفين مراقب كاميرات، و5 بائعي إلكترونيات، و145 بائعًا بأقسام بقالة وخضروات وفاكهة.

يتم التقديم على الموقع الإلكتروني "النشرة القومية للتشغيل www.manpower.gov.eg "، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، على أن تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم.