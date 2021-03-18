كوافيرة و4 رجال.. براءة 5 متهمين باستدراج "فتاة البحيرة" والاعتداء عليها جنسيًا

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، ببراءة 5 أشخاص، بينهم 4 رجال وامرأة من التهم الموجهة إليهم في القضية رقم 5889 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، باستدراج فتاة من محافظة البحيرة والاعتداء عليها جنسيًا.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان من أسرة الفتاة "ر.ر" مُقيمة بمحافظة البحيرة، يتهمون فيه "م.ال.م" عامل، و"م.ال.م" 25 عامًا، شيف، و"س.م.خ" 31 عامًا، صاحب مكتب استثمارات، و"ن.إ" 34 عامًا، كوافيرة، و"أ.ع.إ" 35 عامًا، مراقب كاميرات، مُقيمين جميعًا بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، باستدراج الفتاة واحتجازها والتعدي عليها جنسيًا.

تبين من التحريات الأولية، أن الفتاة تعرفت على المتهم الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة عاطفية وتركت على إثرها منزل أسرتها بمحافظة البحيرة وحضرت إلى مدينة العاشر من رمضان، واستضافها بمنزل شقيقه ووعدها بالزواج عرفيًا.

تبين أن الفتاة كانت تعيش رفقة جدتها بعد انفصال الأبوين وزواج كلٍا منهما، وأنها حضرت إلى مدينة العاشر من رمضان وأقامت مع المتهم الأول وأسرته برضاها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي برأت المتهمين.