أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه -
أطلق أول مشروع من إنتاج "مبادرة إثراء بعنوان "مد" -
المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة على منطقة تبوك -
السديس يشيد بالجهود الأمنية لضمان أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوّار -
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة -
"العلكمي" يتابع البرامج الإثرائية التي تقدّمها إدارة الموهوبين للطلاب بسراة عبيدة -
"الجاسر": تمديد عقد "سابتكو" يضمن استقرار سوق النقل وتطوير المنافسة -
الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق -
إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط "4" مخالفين لنظام البيئة في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

كوافيرة و4 رجال.. براءة 5 متهمين باستدراج "فتاة البحيرة" والاعتداء عليها جنسيًا

Print
كوافيرة و4 رجال.. براءة 5 متهمين باستدراج "فتاة البحيرة" والاعتداء عليها جنسيًا كوافيرة و4 رجال.. براءة 5 متهمين باستدراج "فتاة البحيرة" والاعتداء عليها جنسيًا

مصراوي Masrawy

06:27 م الخميس 18 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، ببراءة 5 أشخاص، بينهم 4 رجال وامرأة من التهم الموجهة إليهم في القضية رقم 5889 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، باستدراج فتاة من محافظة البحيرة والاعتداء عليها جنسيًا.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان من أسرة الفتاة "ر.ر" مُقيمة بمحافظة البحيرة، يتهمون فيه "م.ال.م" عامل، و"م.ال.م" 25 عامًا، شيف، و"س.م.خ" 31 عامًا، صاحب مكتب استثمارات، و"ن.إ" 34 عامًا، كوافيرة، و"أ.ع.إ" 35 عامًا، مراقب كاميرات، مُقيمين جميعًا بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، باستدراج الفتاة واحتجازها والتعدي عليها جنسيًا.

تبين من التحريات الأولية، أن الفتاة تعرفت على المتهم الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة عاطفية وتركت على إثرها منزل أسرتها بمحافظة البحيرة وحضرت إلى مدينة العاشر من رمضان، واستضافها بمنزل شقيقه ووعدها بالزواج عرفيًا.

تبين أن الفتاة كانت تعيش رفقة جدتها بعد انفصال الأبوين وزواج كلٍا منهما، وأنها حضرت إلى مدينة العاشر من رمضان وأقامت مع المتهم الأول وأسرته برضاها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي برأت المتهمين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية