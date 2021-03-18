صور.. محافظ بني سويف يفتتح أعمال تطوير العناية المركزة في مستشفى الصدر

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بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة المستشفى بطاقة 23 سريرًا، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية، والاستعدادات المستمرة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

تفقد المحافظ أعمال التطوير المرحلة الأولى وشملت إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، والتي تم دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة.

فيما يجرى حاليا العمل في أعمال المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تشمل أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء.