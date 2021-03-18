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اتحاد الجمعيات بالقاهرة: الانتهاء من نماذج توفيق الأوضاع وفقًا للقانون الجديد

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اتحاد الجمعيات بالقاهرة: الانتهاء من نماذج توفيق الأوضاع وفقًا للقانون الجديد اتحاد الجمعيات بالقاهرة: الانتهاء من نماذج توفيق الأوضاع وفقًا للقانون الجديد

مصراوي Masrawy

06:10 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- مينا غالي:
قال الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، إنه تم إعداد كافة النماذج والأوراق والمستندات الخاصة بتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للقانون 149 لسنة 2019.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الخميس، أن الملف يتضمن القانون واللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية ولائحة النظام الأساسي ونماذج القيد المطلوبة لتوفيق الأوضاع.

وأكد الاتحاد، أنه تم مراجعة كافة المستندات مع قيادات وزارة التضامن وأنه سيتم عقد لقاء موسع مع وكيل الوزارة محمد السيد وقيادات المديرية ومديري العموم وذلك الأسبوع القادم عطفاً علي ما دار من حديث بين رئيس الاتحاد ووكيل الوزارة بالقاهرة.

ودعا الاتحاد الإقليمي بالقاهرة، رؤساء الجمعيات للتوجه إلى الاتحاد بدءًا من يوم الأحد صباحا حيث أن النماذج جاهزة.

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