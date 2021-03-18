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بمشاركة 5 جهات.. مطروح تستضيف المعرض التاسع لمنتجات الشباب

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بمشاركة 5 جهات.. مطروح تستضيف المعرض التاسع لمنتجات الشباب بمشاركة 5 جهات.. مطروح تستضيف المعرض التاسع لمنتجات الشباب

مصراوي Masrawy

06:08 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - علي عبد الودود:

شهدت محافظة مرسى مطروح، اليوم الخميس انطلاق المعرض التاسع لعرض وبيع منتجات الشباب أصحاب المنتجات الصغيرة والحرف اليدوية، بحضور 85 عارضًا للمنتجات اليدوية والمأكولات والحلوى والملابس الجاهزة ومنتجات الزيتون ومشتقاته.

يأتي المعرض بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات والجمعية التعاونية الزراعية وجمعية التحدي للتنمية الشاملة والجمعية التعاونية لمنتجي الزيتون وجمعية الأسر المنتجة.

وأكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، على اهتمام المحافظة بفتح منافذ تسويقية لمنتجات الشباب والسيدات المعيلات، ومساعدتهم على الترويج الأمثل وتسويق منتجاتهم وتحقيق الاستفادة لهم دون تحملهم أي أعباء مالية، مشيرا إلى إقامة معرض دائم تنفذه المحافظة قريباً لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وعرض منتجاتهم.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أناب سكرتير عام مساعد المحافظة لافتتاح المعرض، بحضور عدد من المديريين، والذي تنظمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالنادى الاجتماعي بمطروح في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

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