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سول تلزم الأجانب بإجراء اختبارات كورونا وغضب في أوساط المغتربين

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سول تلزم الأجانب بإجراء اختبارات كورونا وغضب في أوساط المغتربين سول تلزم الأجانب بإجراء اختبارات كورونا وغضب في أوساط المغتربين

مصراوي Masrawy

05:48 م الخميس 18 مارس 2021

سول - (د ب أ):

أثار قرار يلزم العمال الأجانب في كوريا الجنوبية بإجراء اختبارات الكشف عن ، حالة من الغضب بين أوساط المغتربين، حيث إنهم يشعرون بأنهم مستهدفون بهذا الإجراء.

وقال كريستوف هايدر، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في كوريا: "نشعر بالصدمة وخيبة الأمل جراء القرار الجديد الذي يستهدف المغتربين".

وأشار هايدر إلى أن حكومة كوريا الجنوبية بذلت جهودا كبيرة للإبقاء على الجائحة تحت السيطرة، لكنه قال إن القواعد الجديدة تعطي انطباعا بأن "الأجانب يشكلون خطرا عندما يتعلق الأمر بمرض كوفيد-19".

وتلزم القاعدة الجديدة جميع الأجانب الذين يقيمون ويعملون في العاصمة سول بإجراء اختبار كورونا، بنهاية آذار/ مارس الجاري. ويتوافق القرار مع سياسة تطبقها مقاطعة جيونجي المجاورة لسول.

ووفقا لمتحدث باسم المدينة، فإن أي شخص يصاب بالفيروس ولم يكن قد خضع للاختبار قبل نهاية المهلة، قد يدفع غرامة.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين سيخضعون للاختبارات. ووفقا لبيانات رسمية، هناك 242 ألف أجنبي يعيشون في المدينة التي بلغ عدد سكانها 91ر9 مليون شخص بنهاية عام 2020.

لكن القاعدة لن تطبق سوى على العاملين. وقالت سول إن هذا الإجراء ضروري حيث إن النسبة المئوية للعمال الأجانب المصابين في المدينة قد ارتفعت إلى 3ر6 بالمئة، مقابل 8ر2 بالمئة خلال شهري تشرين ثان/ نوفمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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