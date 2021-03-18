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رئيس الليبية يبحث مع كبار المسؤولين أزمة انقطاع الكهرباء

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رئيس الحكومة الليبية يبحث مع كبار المسؤولين أزمة انقطاع الكهرباء رئيس الليبية يبحث مع كبار المسؤولين أزمة انقطاع الكهرباء

مصراوي Masrawy

05:44 م الخميس 18 مارس 2021

طرابلس - (د ب أ):

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الخميس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزراء المواصلات والمالية والتخطيط وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، استعراض الخطة الفنية العملية قصيرة وطويلة الأمد لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى آلية الدعم الكامل للشركة لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الدبيبة حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة مع ضرورة التكاثف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة في إنهاء معاناة المواطنين.

ومن جهته أوضح رئيس شركة الكهرباء، أن لدى الشركة خطة عمل مقترحة لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجا واط ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون عدد ساعات طرح الأحمال في حدود الخمس ساعات، خلال الذروة الصيفية، مؤكدا أنه لن تكون هناك حاجة إلى طرح الأحمال خلال الصيف المقبل في حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميجا واط أخرى.

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