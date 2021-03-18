لمدة 5 أيام.. ننشر التحويلات المرورية لإنشاء كوبري الفردوس "العروبة-نفق الأزهر"

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وإجراء مجموعة من التحويلات المرورية، لاستكمال أعمال كوبري الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر لمدة 5 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمديد لكوبري الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر، الأمر الذي يستلزم غلق الكوبري أمام حركة المرور لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال به في مدة زمنية 5 ليالي من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً أيام 22،21،20،18/3/2021، ومن الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 10 صباحاً يوم 19/3/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

وتأتي التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر يسلك يساراً مسطح الفردوس، ثم يمينا في اتجاه شارع أحمد سعيد، والدوران والعودة (ميدان تاكي) واستكمال شارع أحمد سعيد، ثم يميناً مسطح الفردوس واستكمالاً اتجاه نفق الأزهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.