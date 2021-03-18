"المنشآت الفندقية": نحترم قرار القضاء بشأن حل مجلس الإدارة

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، احترامه والتزامه بكافة أحكام القضاء الصادرة من الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/3/2021.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتمع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بكامل هيئته بمقر الغرفة برئاسة ماجد فوزى ملاك رئيس مجلس الإدارة، لاستعرض هذه الأحكام.

وأعرب المجلس، عن شكره وتقديره للدكتور وزير السياحة والآثار لمساندته الدائمة والفاعلة لقطاع المنشآت الفندقية والقائمين عليه في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد المجلس، أنه يباشر كافة مهامة القانونية وأنه في حالة انعقاد دائم منذ هذه اللحظة وحتى صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام المشار إليها.

وشدد المجلس، على أنه سيبدى كامل تعاونه ومساندته لوضع القرارات التي ترى الجهة الإدارية اتخاذها في هذا الظرف الراهن موضع التنفيذ الفاعل.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن غرفة المنشآت الفندقية على الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة، وبات الحكم واجب النفاذ، وألزم الحكم الصادر وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بحل مجلس إدارة الغرفة، وتعيين مجلس مؤقت لحين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخابات جديدة.

وكانت المحكمة، رأت عدم دستورية قرار الدعوة للانتخابات التي أجريت قبل عامين، لما يحويه من تمثيل فئوى يؤدى إلى التمييز الذي يرفضه الدستور والقانون لعرقلته مبدأ تكافؤ الفرص.