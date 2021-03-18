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بالأسماء.. مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة على "صحراوي قنا"

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بالأسماء.. مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة على "صحراوي قنا" بالأسماء.. مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة على "صحراوي قنا"

مصراوي Masrawy

05:43 م الخميس 18 مارس 2021

كتب – عمار عبدالواحد:

لقى عاملين مصرعهما وأصيب 9 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إخطارًا بانقلاب سيارة تقل عددًا من العمال أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة أبو تشت، ووجود متوفين ومصابين.

وينشر "مصراوي" أسماء المتوفين والمصابين، إذ نتج عن الحادث وفاة عبدالحليم عرفة دياب ٥٥ عامًا، أحمد خلف عبداللاه ٥٥ عامًا، وإصابة كل من حلمي عبدالرحمن محمد ٥٣ عامًا، محمد أحمد محمود ٤٧ عامًا، مصطفى أحمد عثمان ٣٥ عامًا، ونجله الطفل "أحمد" ١٣ عامًا، فتحي حلمي الدين ٣٨ عامًا، جابر علي محمود ٣٣ عامًا، صابر عمار رضوان ٤٤ عامًا، كرم محمد سيد ٣٩ عامًا، عيد خلف عبده ٤٢ عامًا، وجميعهم عمال ويقيمون بمحافظة سوهاج.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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