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وزيرة الصحة تصل جنوب سيناء لمتابعة العمل بالتأمين الصحي الشامل

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وزيرة الصحة تصل جنوب سيناء لمتابعة العمل بالتأمين الصحي الشامل وزيرة الصحة تصل جنوب سيناء لمتابعة العمل بالتأمين الصحي الشامل

مصراوي Masrawy

05:26 م الخميس 18 مارس 2021


كتب - أحمد جمعة:
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار طابا الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ 32 للمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي فى إطار حرصها على متابعة سير العمل ميدانياً، حيث أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء يوم ١٦ من شهر فبراير الماضي.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم ١٦ فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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