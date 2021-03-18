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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

واصل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت قبل أيام بالكليات المختلفة، في حضور عدد من القيادات التنفيذية.

وشهد اليوم الخميس، انتظام عملية الامتحانات، وسط إجراءات احترازية المعتادة جرى اتباعها، من بينها بوابات التعقيم، وقياس درجة حرارة الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على الاستعداد المسبق لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول، والظهور بهذا الشكل المميز اليوم، بحسب قوله. متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح.

وانطلقت أعمال الامتحانات في التاسعة صباحا، في الكليات النظرية والعملية.