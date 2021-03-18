سفير فرنسا يتفقد المشروعات الاستثمارية بميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

زار سفير فرنسا في القاهرة ستيفان روماتيه، رفقة وفد يضم القنصل الفرنسي بالإسكندرية والمستشار الاقتصادي للسفارة، ميناء الإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري.

كان في استقبال الوفد الفرنسي الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والذي استعرض أهم الفرص الاستثمارية وخطة التحول إلى ميناء ذكي أخضر.

وأكد شاهين، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى حرص ميناء الإسكندرية على توطيد العلاقات مع الموانئ والدول الصديقة لتحقيق النفع المشترك.

وأعرب السفير الفرنسي عن اهتمام بلاده بالمشاركة في عدد من المشروعات المزمع تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وخاصة مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأشاد سفير فرنسا خلال جولة تفقدية بالميناء بالرؤية الاحترافية لميناء الإسكندرية في مجالات التطوير والتشغيل والحرص على معايير السلامة والبيئة.

وتضمنت الزيارة بحث سبل وأوجه التعاون المشتركة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والموانئ الفرنسية في ظل حرص الجانب الفرنسي على المشاركة في المشروعات الاستثمارية بمصر.

وناقش الجانبان تحقيق الاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم المشتركة بين ميناء الإسكندرية وميناء مارسيليا الفرنسي والتي وقعت في عام 2019، وتشمل تبادل الخبرات والتدريب في مجال صناعة النقل البحري.